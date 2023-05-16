Елена Юхимчук сообщила об инциденте на своей странице в инстаграммы. Женщина рассказала, что обратилась к учительнице во время онлайн-урока ребенка.

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Мама девочки рассказала о скандале в школе Днепра

После замечания саму маму, по ее словам, удалили из родительского чата. Женщина утверждает, что в школе пытались скрыть скандальный инцидент.

Снова учительница, наша классная руководительница, начинает урок математики на русском. Ученик из класса дважды обращается к ней на украинском, и дважды она отвечает на русском. Потом переходит на украинский, потом снова на русский. Так длится несколько минут – и мои нервы сдают,

– написала мама ученицы.

Женщина включила звук и присоединилась к уроку, чтобы напомнить учительнице, что согласно законодательству образовательный процесс в Украине происходит на государственном языке. В ответ классная руководительница отключила семью от урока.

"На эти слова учительница возмущается и издает такие слова: "Это мой родной язык, и урок я еще не начал, и вы вообще не имеете права присоединяться к уроку". И отключает нас от конференции", – утверждает Юхимчук.

После этого, говорит женщина, учительница заявила родителям, что отказывается от их класса. Это привело к травле и угрозам в адрес ее дочери в детском чате.

"Кто за то, чтобы начать звонить Евдокии, и пока она нам не ответит, не прекращать ей звонить. Просто брать и звонить этой су**, пока она не позвонит по телефону и учителю не скажет прощения", "Если ты хотела этим выгнать нашу любимую учительницу, то ты это сделала! Но этим дала право дать тебе по ***лу, чтобы не втыкала больше", – говорится на скриншотах из детской переписки.

Угрозы в адрес Евдокии / Скриншоты журналистам предоставила Елена Юхимчук

Мама 12-летней ученицы рассказала, что ее тоже травили родители. В частности, в родительском чате они встали на защиту учительницы.

Они даже предложили написать коллективную жалобу, чтобы перевести девочку в другой класс. Также Елену Юхимчук удалили из группы.

По словам мамы девочки, ее также не позвали на родительское собрание после конфликта, а ребенка – на воспитательный час вместе со всем классом.

Женщина сообщила об этом факте директору школы и обратилась с заявлениями к языковому омбудсмену и полиции.

Директор школы рассказала свою версию событий

Директор школы Наталья Пешехонова подтвердила, что соответствующий инцидент произошел 13 апреля. Директор утверждает, что пообещала маме обязательно разобраться в ситуации, когда у нее закончатся уроки.

Но, как говорит директор, мама не дождалась и выложила сообщение в социальной сети. Учительницу в тот же день вызвали, чтобы она объяснила, что произошло на уроке.

Учительница настаивает на том, что машинально ответила по-русски до начала урока.

"В начале урока я вводила детей. Один мальчик меня спросил: "Скажите, пожалуйста, как мне делать тесты?" Я машинально, не задумываясь, ответила: "Я вам все расскажу на уроке" И дальше: "Урок прочинається, діти", – процитировала ответ учительницы директор.

Пешехонова уверяет, что учительница общалась с учениками исключительно на украинском языке.

Директор также подтвердила, что учительница действительно выключила ребенка с конференции, ведь "мама мешала вести урок". В то же время, Пешехонова говорит, что через несколько минут ученицу подключили обратно к онлайн уроку.

По словам директора, классная руководительница в день скандала на эмоциях написала родителям, что "не хочет работать, когда ее оскорбляют". Начали писать "всякие гадости" девочке.

В школе говорят, что во всем разобрались

Директор утверждает, что в школе сразу отреагировали на конфликт и вызвали офицера полиции, который провел беседу с мамой ученика, который писал угрозы девочке.

Также в школе провели заседание педагогического совета, создали комиссию по расследованию буллинга. Учителя объявили выговор. Заместительница директора Юлия Гришина провела в классе родительское собрание, а с детьми – воспитательный час с участием психолога.

Юлия Гришина отмечает, что родительские чаты – это личное дело родителей и их зона ответственности. Заместитель директора с помощью председателя родительского комитета организовали родительское собрание в зуме.

Мамы 12-летней девочки не было во время конференции. Глава родительского комитета, по словам Юхимчук, сказал, что она якобы удалилась из родительского чата.

Также она прокомментировала, что Евдокии не было на воспитательном часе. Заместитель директора говорит, что предупреждала родителей и просила учеников передать информацию друг другу.

Факт буллинга ребенка не подтвердили

В Департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета рассказали, что провели мониторинг соблюдения требований языкового законодательства в образовательном процессе в школе №126. По итогам директору объявили выговор.

"По информации директора в заведении в трехдневный срок после получения заявления о буллинге проведено заседание комиссии по рассмотрению случая буллинга с привлечением представителей ювенальной превенции. По результатам работы комиссии составлен протокол, где указано, что ситуация, возникшая между участниками образовательного процесса, квалифицирована как конфликт ", – говорится в сообщении.

Согласно письму отделения полиции №7 ДРУП ГУНП в Днепропетровской области, факт буллинга не подтвердился в связи с тем, что случай не носил систематического характера.