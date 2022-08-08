Официального подтверждения или опровержения прилета пока нет. Воздушная тревога была объявлена во многих городах Украины.

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В Днепропетровской области об опасности известили в 19:53. Уже в 20:08 появились первые сообщения о взрывах.

Местные телеграм-каналы сообщают, что взрывы – в Кривом Роге. По предварительным данным, это – не "прилет", а работа ПВО.

Тем временем в Днепре у находящейся на территории города фуры взорвалось колесо. Людей призывают не пугаться, если они услышали этот звук.

Примите во внимание! Когда объявляют воздушную тревогу, необходимо срочно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Какая ситуация на Днепропетровщине

Николай Лукашук – глава ДОР – заявил, что в течение суток российские захватчики несколько раз обстреляли Криворожский район. Враг ударил по Великой Костромке. В результате обстрела повреждено здание местного лицея.

Кроме того, из-за обстрелов поврежден газопровод. Без газа остались примерно 300 домов. По словам Лукашука, в настоящее время продолжаются восстановительные работы.

С РСЗО оккупанты били и по приграничным территориям Апостоловской и Широковской общин. За пределами села Ганновка горела сухая трава. К счастью, в результате обстрелов ни один человек не пострадал,

– говорится в сообщении.

Глава ДОР подчеркнул, что ситуация в области – контролируемая. Оккупантов в регионе – нет.

Лукашук напомнил местным жителям не пренебрегать правилами безопасности. Он призвал людей беречь себя и близких.

"Продолжается шестой месяц победной борьбы Украины против российских оккупантов. Верим в ВСУ, в президента, работаем на свое государство. В планах – только Победа, и никак иначе", – подытожил Лукашук.

Обратите внимание! Украинцам напоминают, что следует доверять информации только из официальных источников. Это поможет оперативно получать правдивые данные по ситуации в Украине и не стать жертвой российских фейков.

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