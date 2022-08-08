Офіційного підтвердження або спростування прильоту наразі немає. Повітряну тривогу оголосили у багатьох містах України.

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На Дніпропетровщині про небезпеку сповістили о 19:53. Вже о 20:08 з'явилися перші повідомлення про вибухи.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вибухи – у Кривому Розі. За попередніми даними, це – не "приліт", а робота ППО.

Тим часом у Дніпрі у фури, яка перебуває на території міста, вибухнуло колесо. Людей закликають не лякатися, якщо вони чули цей звук.

Зауважте! Коли оголошують повітряну тривогу, необхідно терміново йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Яка ситуація на Дніпропетровщині