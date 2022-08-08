Офіційного підтвердження або спростування прильоту наразі немає. Повітряну тривогу оголосили у багатьох містах України.
Зауважте Боєприпаси для NASAMS і нові "Джавеліни": США оголосили про новий пакет допомоги Україні
На Дніпропетровщині про небезпеку сповістили о 19:53. Вже о 20:08 з'явилися перші повідомлення про вибухи.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вибухи – у Кривому Розі. За попередніми даними, це – не "приліт", а робота ППО.
Тим часом у Дніпрі у фури, яка перебуває на території міста, вибухнуло колесо. Людей закликають не лякатися, якщо вони чули цей звук.