Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це рятує життя.

Зауважте Маємо орієнтири та вдало їх реалізовуємо, – ОК "Південь" про знищення складів ворога

Про небезпеку сповіщають жителів:

Житомирської області;

Вінницької області;

Київської області;

Черкаської області;

Кіровоградської області;

Чернігівської області;

Сумської області;

Дніпропетровської області;

Харківської області;

Луганської області;

Запорізької області.

Вранці окупанти випустили 4 ракет

Вранці 8 серпня у багатьох областях України пролунали сигнали повітряної тривоги. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти випустили з акваторії Чорного моря 4 ракети типу "Калібр". На щастя, сили ППО збили всі.

Сьогодні, 8 серпня, близько 10:00 із південного напрямку окупанти випустили чотири крилаті ракети морського базування типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Протиповітряною обороною Повітряних Сил збито усі цілі,

– розповіли наші військові.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що одну ракету збили герої в Одеській області. Три інші – у центральних областях.

На жаль, уламки однієї ракети впали на цивільний об'єкт над Уманським районом. Постраждали 2 людей. Їх госпіталізували.