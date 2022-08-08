У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 166 день війни українські захисники знищили вже 42 340 загарбників. Зазначають, що цифри не остаточні, адже через високу інтенсивність боїв вести підрахунок складно.

Увага Окупанти невдало штурмували Бахмут, Зайцеве, Яковлівку: карта бойових дій станом на 8 серпня

Актуальні втрати ворога особового складу – 42340 (+140) осіб ліквідовано;

танків – 1811 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин – 4070 (+15) одиниць;

артилерійських систем – 960 (+2) одиниць;

РСЗВ – 261 (+1) одиниць;

засоби ППО – 132 (+0) одиниць;

літаків – 223 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 192 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 754 (+4),

крилаті ракети – 182 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2993 (+15) одиниць;

спеціальна техніка – 86 (+0).