Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Город могли атаковать баллистикой.

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Что известно об атаке на Днепр

В 11:56 в Воздушных силах сообщили о движении скоростной цели в направлении Днепра. Заметим, что мгновенно с этим сообщением появилось предупреждение об угрозе применения баллистического вооружения для восточных, центральных и южных областей.

Уже в 11:57 появилась информация, что в городе прогремели взрывы.

В Днепре слышны звуки взрывов,

– говорится в сообщении.

В то же время мониторинговые сообщества уточнили, что для атаки россияне применили 1 баллистическую ракету "Искандер-М".

Заметим, что пока отсутствуют какие-либо официальные комментарии относительно последствий очередной атаки России на Днепр.

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