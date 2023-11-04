Несколько взрывов в Днепре слышали корреспонденты 24 Канала. Воздушные силы призвали находиться в укрытиях.

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Что известно

В Днепропетровской ОВА просят соблюдать информационную тишину. Всю информацию обещают предоставить после отбоя воздушной тревоги.

В 17:18 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения для восточных регионов. А уже через несколько минут там появился пост "Днепр – в укрытие!" Затем люди начали сообщать о взрывах во время тревоги. Их слышали целый ряд.

Также воздушная тревога объявлена в ряде других областей. По состоянию на 17:42 карта тревог выглядит так.



Воздушная тревога в 17:42 4 ноября 2023 / Скриншот 24 Канала

Мы следим за событиями и будем сообщать своим читателям о новых деталях. Берегите себя, будьте в укрытиях и соблюдайте информационную гигиену!

Обновление. В 17:54 в ОВА проинформировали о "прилетах" в Днепровской общине. Россияне попали по инфраструктурному объекту. Предварительно, без жертв, но детали уточняют.