Декілька вибухів у Дніпрі чули кореспонденти 24 Каналу. Повітряні сили закликали бути в укриттях.

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Що відомо

В Дніпропетровській ОВА просять зберігати інформаційну тишу. Всю інформацію обіцяють надати після відбою повітряної тривоги.

О 17:18 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних регіонів. А вже за кілька хвилин там з'явився пост "Дніпро – в укриття!" Відтак люди почали повідомляти про вибухи під час тривоги. їх чули цілу низку.