Именно этот дрон Россия часто использует для разведки на территории Украины. Однако украинские силы уничтожают эти российские беспилотники.

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Как ВСУ мощно ликвидировало вражеский дрон

На Днепропетровщине в Днепровском районе силами авиации уничтожен вражеский БПЛА, предположительно "Орлан-10",

– сообщили военные.



Наши Воздушные силы сбили вражеский дрон

Обратите внимание! "Орлан-10" Россия использует для разведки и корректировки огня своей артиллерии. Их могут запускать на 100 – 120 километров от наземной станции управления или до 600 километров – в автономном режиме. Стоит отметить, что самая главная деталь в этом дроне – камера наблюдения. Но, несмотря ни на что наши воздушные силы регулярно сбивают эти вражеские дроны.

Следует заметить, что враг мог запустить дрон во время воздушной тревоги. Ведь сирены звучали на всей территории Украины трижды. Более того, в Днепропетровской области тревоги были шесть раз:

с 8:24 до 8:54;

с 9:06 до 9:38;

с 10:29 до 11:12;

с 13:00 до 13:29;

с 14:30 до 14:54.

Кроме того, тревога прозвучала в Днепропетровской области в 15:29 14 марта. К счастью, до сих пор в этот день оккупанты не атаковали область.

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