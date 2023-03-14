Саме цей дрон Росія часто використовує для розвідки на території України. Проте українські сили потужно знищують ці російські безпілотники.

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Як ЗСУ потужно ліквідувало ворожий дрон

На Дніпропетровщині в Дніпровському районі силами авіації знищено ворожий БПЛА, ймовірно "Орлан-10",

– повідомили військові.



Наші Повітряні сили збили ворожий дрон

Зверніть увагу! "Орлан-10" Росія використовує для розвідки і коригування вогню своєї артилерії. Їх можуть запускати на 100 – 120 кілометрів від наземної станції управління або до 600 кілометрів – в автономному режимі. Варто зазначити, що фактично найголовніша деталь у цьому дроні – камера спостереження. Та попри все, наші Повітряні сили регулярно збивають ці ворожі дрони.

Варто зауважити, що ворог міг запустити дрон під час повітряної тривоги. Адже сирени лунали на всій території України тричі. Ба більше, у Дніпропетровській області тривоги були шість разів:

з 8:24 по 8:54;

з 9:06 по 9:38;

з 10:29 по 11:12;

з 13:00 по 13:29;

з 14:30 по 14:54.

Окрім того, тривога пролунала на Дніпропетровщині о 15:28 14 березня. На щастя, досі у цей день окупанти не атакували область.

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