Саме цей дрон Росія часто використовує для розвідки на території України. Проте українські сили потужно знищують ці російські безпілотники.

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Як ЗСУ потужно ліквідувало ворожий дрон

На Дніпропетровщині в Дніпровському районі силами авіації знищено ворожий БПЛА, ймовірно "Орлан-10",
– повідомили військові.


Наші Повітряні сили збили ворожий дрон

Варто зауважити, що ворог міг запустити дрон під час повітряної тривоги. Адже сирени лунали на всій території України тричі. Ба більше, у Дніпропетровській області тривоги були шість разів:

  • з 8:24 по 8:54;
  • з 9:06 по 9:38;
  • з 10:29 по 11:12;
  • з 13:00 по 13:29;
  • з 14:30 по 14:54.

Окрім того, тривога пролунала на Дніпропетровщині о 15:28 14 березня. На щастя, досі у цей день окупанти не атакували область.

Росія вдарила по Краматорську

  • Орієнтовно о 8:30 14 березня Кремль атакував центр Краматорська. Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що Росія за оперативною інформацією, пошкодила шість багатоповерхівок.
  • Донецька обласна прокуратура повідомила, що за оновленими даними у Краматорську один загиблий і семеро поранених. Прокурори почали розслідування.
  • Рятувальники розповіли, що ракетна атака окупантів частково зруйнувала 3-поверховий багатоквартирний житловий будинок. Там на першому поверсі будинку ліквідували пожежу квартири. Ба більше, рятувальники завершили розбір зруйнованих елементів конструкцій будівлі.
  • Володимир Зеленський заявив, що кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Президент України запевнив, що так обов'язково буде.