Саме цей дрон Росія часто використовує для розвідки на території України. Проте українські сили потужно знищують ці російські безпілотники.
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Як ЗСУ потужно ліквідувало ворожий дрон
На Дніпропетровщині в Дніпровському районі силами авіації знищено ворожий БПЛА, ймовірно "Орлан-10",
– повідомили військові.
Наші Повітряні сили збили ворожий дрон
Варто зауважити, що ворог міг запустити дрон під час повітряної тривоги. Адже сирени лунали на всій території України тричі. Ба більше, у Дніпропетровській області тривоги були шість разів:
- з 8:24 по 8:54;
- з 9:06 по 9:38;
- з 10:29 по 11:12;
- з 13:00 по 13:29;
- з 14:30 по 14:54.
Окрім того, тривога пролунала на Дніпропетровщині о 15:28 14 березня. На щастя, досі у цей день окупанти не атакували область.
Росія вдарила по Краматорську
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- Володимир Зеленський заявив, що кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Президент України запевнив, що так обов'язково буде.