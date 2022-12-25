Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила, что в 9:50 в село Журавеньки Букачевской общины приехали спасатели.

Раньше Буковину всколыхнуло землетрясение

В результате загрязнения воды в реке Днестр во Львовской области 24 декабря обнаружили загрязнение нефтепродуктами реки в Галиче,

– говорится в сообщении.

Что известно по состоянию на сейчас

Спасатели изучают участок реки для возможной установки боновых заграждений. По результатам лабораторных исследований содержание нефтепродуктов в воде превышает допустимую норму в 200 раз.

Отмечают, что жители близлежащих населенных пунктов проинформированы.

Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Продолжается ликвидация чрезвычайной ситуации,

– добавила Светлана Онищук.

Добавим, что 23 декабря в Черновицкой области возле населенного пункта Новоднестровска зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0. Пострадавших в результате природного явления, к счастью, не было.