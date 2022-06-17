Российский склад загорелся недалеко от "Донбасс Арены"

О том, что в оккупированном Донецке загорелась военная база русских войск, начали сообщать в социальных сетях. Местные жители информировали о звуках взрывов.

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В социальных сетях появилось видео, как вблизи "Донбасс Арены" в небо взвился черный столб дыма.

Видео пожара в Донецке

Российские военные снова обстреляли Донецк

17 июня вооруженные силы России в очередной раз нанесли удары по территории оккупированного Донецка. Под огнем очутилась часть спасателей в Киевском районе.

На видео, появившемся в социальных сетях, слышны сильные звуки от взрывов. Также снаряды разорвались вблизи жилых домов. Кроме того, как сообщили источники 24 канала, были прилеты в районе Гладковки.

Сообщается, что один из снарядов при обстреле попал в дом коллаборантки Екатерины Мартьяновой. В сети появилось фото ее поврежденного дома в Киевском районе.

Колаборантка успела рассказать, что в результате обстрела разрушена кровля и несколько комнат.



Снарядов попал в дом коллаборантки / Фото из соцсетей

Почему Россия обстреливает Донецк, который оккупировала

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко выразил свое мнение по поводу того, почему Россия обстреливает Донецк. По его словам, таким образом российское руководство хочет отвлечь внимание от крушения Мариуполя, Северодонецка, Лисичанская, Попасной и других городов Донбасса и Луганщины.

Бойченко отметил, что Россия пытается страхом и пропагандой настроить людей против украинской армии. Россияне стремятся сломить любое сопротивление и задушить партизанское движение.

Бойченко подчеркнул, что украинская артиллерия бьет точно по военным объектам. Россия открывает хаотический огонь и истребляет целые города.

Недавно источники 24 канала сообщали, что россияне обстреляли Донецк из его окрестностей и обвинили в этом Украину. Однако местные жители не ведутся на подобные провокации участивших в июне россиян. Дончане в социальных сетях писали, что снаряды прилетают с контролируемых Россией территорий.

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