Российский склад загорелся недалеко от "Донбасс Арены"
О том, что в оккупированном Донецке загорелась военная база русских войск, начали сообщать в социальных сетях. Местные жители информировали о звуках взрывов.
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В социальных сетях появилось видео, как вблизи "Донбасс Арены" в небо взвился черный столб дыма.
Видео пожара в Донецке
Российские военные снова обстреляли Донецк
17 июня вооруженные силы России в очередной раз нанесли удары по территории оккупированного Донецка. Под огнем очутилась часть спасателей в Киевском районе.
На видео, появившемся в социальных сетях, слышны сильные звуки от взрывов. Также снаряды разорвались вблизи жилых домов. Кроме того, как сообщили источники 24 канала, были прилеты в районе Гладковки.
Сообщается, что один из снарядов при обстреле попал в дом коллаборантки Екатерины Мартьяновой. В сети появилось фото ее поврежденного дома в Киевском районе.
Колаборантка успела рассказать, что в результате обстрела разрушена кровля и несколько комнат.
Снарядов попал в дом коллаборантки / Фото из соцсетей
Почему Россия обстреливает Донецк, который оккупировала
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко выразил свое мнение по поводу того, почему Россия обстреливает Донецк. По его словам, таким образом российское руководство хочет отвлечь внимание от крушения Мариуполя, Северодонецка, Лисичанская, Попасной и других городов Донбасса и Луганщины.
- Бойченко отметил, что Россия пытается страхом и пропагандой настроить людей против украинской армии. Россияне стремятся сломить любое сопротивление и задушить партизанское движение.
- Бойченко подчеркнул, что украинская артиллерия бьет точно по военным объектам. Россия открывает хаотический огонь и истребляет целые города.
- Недавно источники 24 канала сообщали, что россияне обстреляли Донецк из его окрестностей и обвинили в этом Украину. Однако местные жители не ведутся на подобные провокации участивших в июне россиян. Дончане в социальных сетях писали, что снаряды прилетают с контролируемых Россией территорий.