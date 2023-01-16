По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, развязанная Россией война привела к тому, что почти вся оккупированная часть Донбасса безвозвратно осталась без воды и тепла. Чтобы восстановить доступ местных жителей к коммунальным услугам, в первую очередь нужен мир, а также привлечение огромного количества специалистов и миллиарды долларов.

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Фактически это означает, что сотни тысяч жителей так называемой "ДНР" не смогут получать ни воду, ни тепло до полной деоккупации региона. Ведь Россия не способна выполнить ни одно из необходимых для обновления сетей условие.

Каждый день происходит до тысячи аварий

Медленное уничтожение инфраструктурных коммуникаций на временно захваченных частях Донбасса и Луганской области происходило практически с начала оккупации Донбасса.

Кремлевские террористы хоть и выделяли на содержание регионов миллиарды рублей, никакого адекватного ухода за сетями никто не демонстрировал. Во многих городах коммунальщики лишь несколько раз в год имитировали бурную деятельность, хотя системы труб уже давно нуждались в серьезных ремонтах и заменах. Так что коммуникации медленно портились, количество аварий увеличивалось, а возникновение серьезных проблем стало лишь вопросом времени даже без каких-либо дополнительных факторов.

Впрочем, полномасштабное вторжение русских войск привело к очень стремительному ухудшению ситуации. Серьезный удар, нанесенный московитами по Донбассу, привел к разрушению большого количества оборудования, которое обеспечивало оккупированную Донетчину водой. При этом отсутствие каких-либо перерывов в боевых действиях и постоянные террористические обстрелы лишили украинскую сторону возможности проводить ремонтные работы.

На оккупированной территории, в свою очередь, на любые коммунальные проблемы в этот момент банально наплевали. К тому же руководство захватчиков без каких-либо раздумий мобилизовало всех специалистов.

Именно эти факторы, а также отсутствие какой-либо подготовки сетей к работе в зимнем режиме привели к тому, что с началом холодов существование в Донецке и агломерации стало практически невозможным. Впрочем, окончательная смерть коммунальной системы на территории так называемой "ДНР" наступила в январе 2023 года, когда на Донбасс пришло настоящее похолодание.

Тотальная нехватка воды даже для подачи ее населению для технических нужд привела к тому, что остаткам коммунальщиков на временно подконтрольной России территории Донбасса нечем было полноценно восполнить теплосети. Впрочем, полностью сливать воду из труб в захваченных населённых пунктах не стали. Из-за этого после снижения температуры только в Донецке крайне стремительно увеличилось количество аварий, которые некому было ликвидировать. Фактически по всей сети и в квартирах дончан начали повально лопаться трубы. Кое-где в целых микрорайонах замерзала канализация.

По состоянию на 16 января только в шахтерской столице происходит до тысячи новых аварий в сутки. В квартирах местного населения лопаются батареи, а остатки воды из них затапливают жилые помещения.

Поскольку в каждом районе Донецка осталось из немобилизованных только по одной-две аварийной бригаде, даже перекрывать стояки коммунальщики не успевают. Людям приходится самостоятельно пытаться сливать воду и ликвидировать последствия аварий, однако фактически они беспомощны перед проблемой.

Более того, из-за регулярных обстрелов города со стороны россиян многие квартиры в городе стоят заброшенными с разбитыми окнами. Для того, чтобы банально установить фанерные плиты вместо оконных стекол, нужно вскрывать жилье, чего соседи в большинстве своем не делают. И каждая такая квартира является миной замедленного действия, ведь служит дополнительным охладителем помещений, где еще существуют жители так называемой "ДНР". Кроме того, в заброшенном жилье также лопаются трубы со всеми последствиями этого явления.

За отсутствие воды еще и повысили цену

Наиболее эпическим в этой ситуации является то, что с 1 января по всей территории недореспублики на 20% повысили стоимость коммунальных услуг для "выравнивания тарифов до российского уровня". Более того, как бы издеваясь над населением, Пушилин заговорил о вероятном возвращении мобилизованных специалистов для ремонтных работ на коммуникациях тепло- и водоснабжения. Однако ясно, что россияне не будут отпускать из зоны боевых действий вообще никого. Тем более, что большинство коммунальщиков Донбасса уже погибло.

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Впрочем, даже если оккупанты показательно привезут в Донецк 10–20 слесарей и инженеров, на ситуацию это никак не повлияет. Ведь даже после наступления потепления для возобновления подачи воды в дома людей нужно будет полностью пересобирать все сети. При этом полное обновление труб в городе, где раньше проживало несколько миллионов человек – задача сверхсложная даже для мирного времени и состоятельной страны. У России же на такое нет ни ресурсов, ни желания. Жители оккупированной Донетчины оказались в Средневековье без доступа к канализации, воде и теплу на неопределенный срок. И никакие улучшения ситуации пока невозможны.