За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, розв'язана Росією війна призвела до того, що майже вся окупована частина Донеччини безповоротно залишилася без води та тепла. Аби відновити доступ місцевих мешканців до комунальних послуг у першу чергу потрібний мир, а також залучення величезної кількості фахівців та мільярди доларів.

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Фактично це означає, що сотні тисяч жителів так званої "ДНР" не матимуть можливості отримувати ані воду, ані тепло до повної деокупації регіону. Адже Росія не здатна виконати жодну з потрібних для відновлення мереж умову.

Щодня стається до тисячі аварій

Повільне знищення інфраструктурних комунікацій на тимчасово захоплених частинах Донеччини та Луганщини відбувалося практично з початку окупації Донбасу.

Кремлівські терористи хоч і виділяли на утримання регіонів мільярди рублів, жодного адекватного догляду за мережами ніхто не демонстрував. У багатьох містах комунальники лише декілька разів на рік імітували бурхливу діяльність, хоча системи труб вже давно потребували серйозних ремонтів та замін. То ж комунікації повільно псувалися, кількість аварій збільшувалася, а виникнення серйозних проблем стало лише питанням часу навіть без якихось додаткових чинників.

Втім, повномасштабне вторгнення російських військ призвело до дуже стрімкого погіршення ситуації. Серйозний удар, який московити нанесли по Донбасу, призвів до руйнування великої кількості обладнання, яке забезпечувало окуповану Донеччину водою. При цьому відсутність будь-яких перерв у бойових діях та постійні терористичні обстріли позбавили українську сторону можливості проводити ремонтні роботи.

На окупованій території у свою чергу на будь-які комунальні проблеми у цей момент банально наплювали. До того ж керівництво загарбників без якихось роздумів мобілізувало всіх фахівців.

Саме ці чинники, а також відсутність будь-якої підготовки мереж до роботи у зимовому режимі призвели до того, що з початком холодів існування в Донецьку та агломерації стало практично неможливим. Втім, остаточна смерть комунальної системи на території так званої "ДНР" настала у січні 2023 року, коли на Донбас прийшло справжнє похолодання.

Тотальна нестача води навіть для подачі її населенню для технічних потреб призвела до того, що залишкам комунальників на тимчасово підконтрольній Росії території Донеччини не було чим повноцінно заповнити тепломережі. Втім, повністю зливати воду з труб у захоплених населених пунктах не стали. Через це після зниження температури лише у Донецьку вкрай стрімко збільшилася кількість аварій, які не було кому ліквідовувати. Фактично по всій мережі та у квартирах донеччан почали повально лопатися труби. Подекуди у цілих мікрорайонах позамерзала каналізація.

Загалом станом на 16 січня лише у шахтарській столиці стається до тисячі нових аварій на добу. У квартирах місцевого населення лопаються батареї, а залишки води з них затоплюють житлові приміщення.

Оскільки ж у кожному районі Донецька залишилося з немобілізованих лише по одній-дві аварійні бригади, навіть перекривати стояки комунальники не встигають. Людям доводиться самостійно намагатися зливати воду та ліквідовувати наслідки аварій, однак фактично вони є безпорадними перед проблемою.

Ба більше, через регулярні обстріли міста з боку росіян, чимало квартир у місті стоять покинутими із розбитими вікнами. Для того, щоб банально встановити фанерні плити замість шибок, потрібно вскривати житло, чого сусіди здебільшого не роблять. І кожна така квартира є міною сповільненої дії, адже слугує додатковим охолоджувачем приміщень, в яких ще існують мешканці так званої "ДНР". Крім того, у покинутому житлі також лопаються труби зі всіма наслідками цього явища.

За відсутність води ще й підвищили ціну

Найбільш епічним у цій ситуації є те, що з 1 січня по всій території недореспубліки на 20% підвищили вартість комунальних послуг для "вирівнення тарифів до російського рівня". Ба більше, ніби глузуючи з населення, Пушилін заговорив про ймовірне повернення мобілізованих спеціалістів для ремонтних робіт на комунікаціях тепло- та водопостачання. Однак зрозуміло, що росіяни не відпускатимуть із зони бойових дій взагалі нікого. Тим паче, що більшість комунальників Донеччини вже загинула.

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Втім, навіть якщо окупанти показово привезуть у Донецьк 10 – 20 слюсарів та інженерів, на ситуацію це ніяк не вплине. Адже навіть після настання потепління для відновлення подачі води до домівок людей потрібно буде повністю перекладати всі мережі. При цьому повне оновлення труб у місті, де раніше мешкало кілька мільйонів людей – задача надскладна навіть для мирного часу та заможної країни. У Росії ж на таке немає ані ресурсів, ані бажання. То ж жителі окупованої Донеччини опинилася у Середньовіччі, без доступу до каналізації, води та тепла на невизначений термін. І ніякі покращення ситуації наразі неможливі.