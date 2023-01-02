За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, погіршення життя у так званій "ДНР" після путінської анексії дуже швидко зруйнувало всі сподівання людей на хоч якісь покращення. Через це настрої навіть серед зрадників України на окупованій Донеччині сильно змінилися.

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Розчарування в ідеях "русского мира" озвучують не лише прості жителі окупованих територій, а й "чиновники" та навіть лідери деяких терористичних угруповань. Втім, останні дуже бояться, що після повернення Донбасу під контроль України їм доведеться відповідати за скоєні злочини перед законом.

Пушиліна та Путіна проклинають геть усі

За понад 8 років життя в окупації більшість жителів тимчасово захоплених Росією територій усвідомили, що створення так званих "республік" було потрібно Кремлю зовсім не для турботи про тих, хто не відчував себе українцями.

Із самого початку панування сепаратистських рухів у регіоні життя звичайних людей лише погіршувалося, однак з екранів телевізорів їм постійно розповідали про те, як вони "ось-ось разбагатіють". Мовляв, квазіутворення за підтримки Москви зможе забезпечувати само себе, цінники у магазинах понизяться, а зарплати збільшаться.

Втім, реальність виявилася кардинально протилежною обіцянкам. Із перших днів "заснування" ніким не визнаних формувань у колись мирну Донеччину прийшли російські танки, цінники почали зростати у геометричній прогресії, а заводи та шахти попри всі обіцянки кремлівських кураторів втратили більшість ринків збуту.

Ті колаборанти, що подалися у бойовики, миттєво сколотили банди та почали грабувати підприємців. А очільники терористів під контролем своїх кураторів почали серйозний перерозподіл всього середнього та великого бізнесу. Економіка Донецького краю почала стагнацію без шансів на покращення.

Попри всі ці чинники, пропагандисти продовжували розповідати, наскільки покращується життя людей, а також звинувачувати Київ у всіх бідах. При цьому зі всіх засобів масової інформації донеччан запевняли, як круто живе Росія. Зокрема й через це серед місцевих мешканців розповсюдилася абсолютно хибна думка про те, що їх економічні та соціальні проблеми пов'язані з керівництвом "республіки". Ще у 2021-му році ледве не на кожному кроці можна було почути фразу: "цей Пушилін задовбав, коли вже Путін наведе тут порядок".

Втім, повноцінний прихід Росії став кінцем навіть натяку на життя у так званій "ДНР". Тотальна мобілізація, руйнування об'єктів критичної інфраструктури, різке скорочення фінансування з Москви, а також обвал цін стали суворою реальністю для жителів Донецька, Макіївки, Горлівки, Шахтарська та інших міст, що перебувають під окупацією. Із кожним днем війни російська економіка просідає, а першими на собі це відчувають саме жителі окупованих територій.

Крім того, донеччани дуже сильно страждають від відсутності водо- та теплопостачання, а нещодавно через обстріли з боку росіян до цього додалися ще й відключення електроенергії.

І як би пропагандисти не намагалися звинувачувати в усьому ЗСУ, кожен мешканець Донецька знає, хто обстрілює його місто. Адже всі снаряди летять з боку Макіївки.

Пів року життя без води, відсутність зарплат та щоденні обстріли без шансів на покращення призвели до того, що люди почали ненавидіти як Пушиліна, так і Путіна.

ФСБшники дуже напружилися через посилення антиросійських настроїв

Надзвичайне розповсюдження невдоволення діями окупантів на Донеччині призвело до того, що кремлівським кураторам довелося терміново відправляти у Донецьк групу ФСБшних політтехнологів. Крім того, на підсилення вже діючим спецслужбістам прибули й фахівці з фізичної протидії ймовірним протестувальникам.

Тим часом Перед загрозою бунтів: Путін вирішив частково повернути до Росії свої каральні загони

Загарбники посилили полювання на місцевих жителів, які висловлюють ненависть до Росії у соцмережах, а також намагаються придушити бунт у самому його зародку. Втім, судячи з усього, ситуація вже почала виходити з-під контролю окупантів. Адже покращити життя у "республіках" вони не зможуть аж ніяк, а от залякувати доведених до відчаю людей масовими затриманнями та фізичною розправою із кожним днем стає дедалі важче.

Усі вже зрозуміли, що єдина можливість повернутися до мирного життя для мешканців Донбасу – чинити опір та якнайшвидше ламати режим зсередини.

Терпінню багатьох людей, що живуть у Донецьку, настав вже край, і перші прояви цього явища вже можна спостерігати наочно. Не дарма у шахтарській столиці вже серед білого дня підпалюють автівки.