По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, с каждым днем зимы социальное напряжение среди жителей квазиреспублики стремительно растет. Ведь оккупационная администрация так называемой "ДНР" окончательно наплевала на нужды людей и откровенно над ними издевается, демонстративно ведя богемный образ жизни.

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Пока обычные местные жители замерзают в своих квартирах, страдают тотальной нехваткой как технической, так и питьевой воды, Пушилин и его подчиненные, а также все российские командиры и кураторы недообразования не испытывают никаких неудобств.

В доме Пушилина вода идет круглосуточно

Начало полномасштабной войны России против Украины ознаменовалось проведением тотальной мобилизации у так называемых "ДНР" и "ЛНР". Большинство мужчин безотносительно их состояния здоровья и желания принудительно отправили на войну, лишив десятки тысяч семей возможности хоть как-то существовать.

Невыборочная мобилизация привела к тому, что на критически значимых предприятиях практически не осталось специалистов, которые могли бы проводить ремонтные работы, поддерживать инфраструктуру городов в рабочем состоянии.

Множество местных мобилизованных "добровольцев" погибли еще в первые месяцы большой войны. Компенсации за гибель мужчин или сыновей в "республиках" почти никому не оплатили. Также не получили ни копейки мобилизованные из Донбасса, которые имеют ранения и инвалидность.

В результате неадекватного подхода путинских генералов к захвату городов российская орда еще в мае-июне практически полностью уничтожила инфраструктуру водо- и теплоснабжения, от которой зависит почти вся Донецкая область. Именно так в шахтерской столице и других захваченных городах начался коммунальный ад.

Восстановить подачу воды в дома жителей Донецка, Макеевки, Горловки, Харцызска и других городов представители местной "власти" оказались не в состоянии, однако хотя бы обеспечить людей альтернативным подвозом воды они вполне могли. Если бы хотели.

Пока летом гражданское население купалось в Кальмиусе и сливало туда же нечистоты, так называемый "мэр" Алексей Кулемзин по требованию Пушилина и его кураторов должен был наладить развоз воды потребителям. Частично коллаборанты это сделали, однако так называемые водовозки даже близко не могли обеспечить все нужды людей. Да и на очереди за ней постоянно охотились представители так называемых "военкоматов". Зимой к отсутствию воды в кранах к проблемам дончан добавилось еще и отсутствие теплоснабжения. Кое-где температура воздуха в домах людей опустилась до 15 – 16 °C.

Впрочем, совсем не все испытывают какие-то неудобства из-за нехватки воды. Квартиры и дома почти всех чиновников недореспублики еще летом подготовили к сложностям. Например, в имении, которое "отжал" себе Пушилин, были установлены насосы и огромные баки для воды для бесперебойного водоснабжения. Такими же автономными системами оснастили все места, где останавливаются российские чиновники или военное руководство.

Пока обычные люди страдают, "администрация" так называемой "ДНР" вместе со своим начальством продолжает посещать элитные рестораны, тратить тысячи литров воды в сутки для собственных нужд и покупать себе дорогие машины.

А для того чтобы население не начало бунтовать, россияне регулярно обстреливают города из минометов и артиллерии. Мол, когда на голову в любой момент могут посыпаться обломки, никто не будет возмущаться из-за отсутствия воды.

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Все россияне съехали перед обстрелом

Однако в результате регулярных сокрушительных обстрелов Донецка или его агломерации никто из реальных чиновников "республики" не пострадал. Перед каждым терактом российские депутаты, генералы и местные коллаборанты уезжают подальше от мест прилетов. Например, 1 декабря с РОВД "Град" со стороны Макеевки оккупанты нанесли удар по центру Донецка. Снаряды вложили в детский сад, несколько многоэтажек и гостиницу Ramada, где несколько дней до этого остановилась делегация из Москвы. Как это ни странно, в ночь перед обстрелом россиян спешно переселили в другую гостиницу – Shakhtar Plaza, так что никто из них не пострадал.

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Понятно, что после съемок пропагандистских сюжетов оккупанты просто "забыли" о необходимости ликвидировать последствия обстрела. Все поврежденные здания до сих пор сияют дырками. В Ramada уже заканчивают ремонт, потому что вскоре отель должен принимать новых гостей из России, а в его ресторанах состоятся традиционные новогодние корпоративы для "владельцев жизни".

Более того, поскольку богатые жители гостиницы не должны жить так же, как обычные дончане, о них действительно позаботились. В конце декабря для наполнения бассейна и резервуаров гостиницы по приказу мэрии Донецка включили подачу воды в центре города. Фактически вместо того, чтобы хоть на время обеспечить людей, рашисты потратили остатки запасов на то, чтобы ФСБшники могли поплавать и сходить в баню.