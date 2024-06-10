Соответствующие фото и видео распространяют местные телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.

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В Донецке работала ПВО

"Шумно в Донецке", – говорится в сообщениях. В частности, сообщают о "прилете".

Телеграмм-каналы также выложили фото работы системы противовоздушной обороны.



В Донецке работала вражеская ПВО / Фото тг-каналы

Пока никакой подтвержденной или опровергнутой информации от оккупантов распространено не было.

К слову, 29 мая в Донецке взрыв произошел на Киевском проспекте 48-А. Предварительно, россияне использовали здание как штаб. Там регулярно заседали оккупанты.