Відповідні фото та відео поширюють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

Дивіться також Сили оборони уразили ЗРК в окупованому Криму: жодна з ракет не була перехоплена ворогом

В Донецьку працювала ППО

"Шумно в Донецьку", – ідеться у повідомленнях. Зокрема, повідомляють про "приліт".

Телеграм-канали також виклали фото роботи системи протиповітряної оборони.



У Донецьку працювала ворожа ППО / Фото тг-канали

Наразі ніякої підтвердженої чи спростованої інформації від окупантів поширене не було.

До слова, 29 травня у Донецьку вибух трапився на Київському проспекті 48-А. Попередньо, росіяни використовували будівлю як штаб. Там регулярно засідали окупанти.