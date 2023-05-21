О прилете сообщили местные телеграм-каналы, они распространили соответствующие видео. 24 Канал. На опубликованных кадрах видно облако черного дыма, поднявшееся в небе после удара по городу.
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Других деталей, кроме того, что произошел взрыв в районе железнодорожного вокзала, пока не было.
Информации о пострадавших тоже нет. Оккупационные власти никак не комментировали "хлопок".
В Донецке произошел взрыв: видео
Что известно о взрывах на оккупированных территориях
- Донецк, Мариуполь, Мелитополь – в последнее время на захваченных территориях все чаще расцветает "хлопок". Оккупанты в большинстве своем пытаются выдать любые взрывы за работу своей ПВО, которая якобы справляется со всем. Конечно, это неправда.
- В то же время, коллаборанты уже заметно нервничают, пытаются бежать из городов и вывозить свои семьи.