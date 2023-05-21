Про приліт повідомили місцеві телеграм-канали, вони поширили відповідні відео, інформує 24 Канал. На опублікованих кадрах видно хмару чорного диму, яка здійнялася в небо після удару по місту.
Дивіться також У Маріуполі прогриміли потужні вибухи: ймовірно, спрацювала ворожа ППО
Інших деталей, окрім того, що стався вибух у районі залізничного вокзалу, поки що не було.
Інформації про потерпілих – теж немає. Окупаційна влада ніяк не коментувала "бавовну".
В Донецьку стався вибух: відео
Що відомо про вибухи на окупованих територіях
- Донецьк, Маріуполь, Мелітополь – останнім часом на захоплених територіях усе частіше розквітає "бавовна". Окупанти здебільшого намагаються видати будь-які вибухи за роботу своєї ППО, яка буцімто справляється з усім. Звісно, це неправда.
- Водночас колаборанти уже помітно нервують, намагаються втікати з міст та вивозити свої сім'ї.