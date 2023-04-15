Об этом сообщил журналист Baku TV Мубариз Асланов, находящийся в Украине. Оккупанты пытались мобилизовать граждан Азербайджана – Шамиля Гасанова и Теймура Джумиева.

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Сепаратистский режим хотел привлечь к мобилизации и азербайджанцам. В результате Шамиль Гасанов и Теймур Джумиев, не желавшие идти на войну, были расстреляны,

– заявил Асланов.

Какая ситуация в Донецкой области

Российские военные 14 апреля нанесли удары по жилым домам в Славянске. В результате вражеского обстрела погибли 8 человек и 21 человек получил ранения.

Одновременно со Славянском россияне ударили по Краматорску и Константиновке.

Враг не оставляет намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. По данным Генштаба, россияне продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки защитники отбили 56 атак врага по этим направлениям.