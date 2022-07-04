Под вражеский обстрел попали местные жители, которые пришли за водой, привезенной работниками ГСЧС, сами спасатели и французские журналисты.

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Кадры "прилетов" журналисты не вырезали из сюжета.

Что случилось

В последние дни Славянск постоянно обстреливают. Оставшиеся жители страдают от нехватки питьевой воды. Французские корреспонденты решили снять об этом сюжет и показать работу бригады пожарных, которые пытаются поставлять мирным жителям самое необходимое. Однако во время разговора журналистов с одним из жителей Славянска разговор прервал вражеский обстрел. В доме выбило стекла в окнах.

Журналисты не прерывали съемку и записали все на видео . Это очередное доказательство того, что Россия без колебаний стреляет по мирному населению. А также показывает, в каких условиях каждый день приходится работать спасателям.

Важно: местные власти призывают жителей эвакуироваться . Это можно сделать своим ходом или обратившись в военно-гражданскую администрацию.

Россияне массированно обстреливают Славянск

3 июля российские оккупанты массированно обстреляли Славянск. По словам мэра города Вадима Ляха, российские оккупанты атаковали сразу 5 районов города.

Детонация вражеских боеприпасов спровоцировала более 15 пожаров по всему Славянску. Это была самая масштабная атака за последнее время.

В частности, в результате обстрелов погиб ребенок – девочка Ева, которой в августе должно было исполниться 10 лет. В общей сложности во время этой атаки в городе погибли 6 человек.