Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в телеграм-канале. Час назад он подписал соответствующее распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области.

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С завтрашнего дня, 25 апреля, ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 20:00 до 05:00.

Глава Донецкой ОГА призвал жителей Донецкой области соблюдать установленные правила, поскольку это вопрос личной и общественной безопасности.

Напомним, что во время комендантского часа запрещается находиться в определенное время на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

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