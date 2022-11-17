2022, перестань: в Египте нашли сотни гробов с мумиями и пирамиду загадочной царицы

Казалось бы, 2022 год уже и так отличился всем, чем мог. Но теперь он еще и приготовил эпическую находку, заставляющую вспоминать сценарии многих остросюжетных фильмов. В Египте обнаружили 300 гробов с мумиями.

За последние два года археологи работали в Саккаре. Это археологическая местность, расположенная примерно в 23 километрах от Каира – города многих легенд.

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Недавно их поиски завершились эпическим успехом – удалось обнаружить немало гробов и мумий. Есть версия, что они принадлежат некоторым из ближайших генералов и советников Тутанхамона.

Кроме того, исследователи обратили внимание на соседнюю пирамиду. Она принадлежала Тети – первому царю Шестой династии Египта.

Тети поклонялись как богу в период Нового царства, поэтому люди часто хотели быть погребены рядом с ним,

– говорится в сообщении.

Более того, под гробницей обнаружили 22 шахты. Их протяженность составляла от 9 до 18 метров. Удалось установить, что каждая из этих шахт – захоронение.

В шахтах обнаружили гигантский известняковый саркофаг

В шахтах археологи обнаружили гигантский известняковый саркофаг. Неожиданной находкой стали 300 драгоценно украшенных гробов. В каждой из них лежала прекрасно сохранившаяся мумия. В одном из гробов обнаружили золотую маску – в форме женского лица.

Кроме того, была обнаружена пирамида неизвестной ранее царицы. Удалось установить, что ее звали Нейт. История на долгое время потеряла ее историю, поэтому современники получили первое упоминание о загадочной правительнице.

Эпическая находка не может не радовать. В то же время, вспоминая сюжеты фильмов и книг, в сети в шутку просят 2022 год остановиться.