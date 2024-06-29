В России экстренно сел самолет. Он прибыл из Тобольска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга, передает 24 Канал.

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Что известно об этом

В результате этого пострадавших и повреждений воздушного судна нет. О причинах экстренной посадки не сообщается.

Никаких официальных комментариев по этому поводу не было.

Россия продолжает терять авиацию в полномасштабной войне против Украины. В то же время враг, несмотря на это, терроризирует мирное население атаками с воздуха.

Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины 28 июня подсчитал, что за первые шесть месяцев 2024 года украинские войска повредили или уничтожили более 30 российских военных самолетов. Аналитики Института изучения войны рассказали, что не могут полностью подтвердить этот отчет.