По инициативе, то говорится о том, что Чехия нашла боеприпасы, которые можно купить для ВСУ. Источник 24 Канала сообщил, о какой сумме говорится и что известно о позиции Бельгии.

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Что говорят в ЕС о сумме, которую выделили на чешскую инициативу

На данный момент для чешской инициативы по боеприпасам уже выделено 200 миллионов евро. О других мерах поддержки будет объявлено в ближайшее время после согласования в правительстве,

– заявил источник 24 Канала.

Кроме того, издание Politico писало, что 200 миллионов евро – это 49% доходов, накопленных от замороженных активов России.

Также Бельгия считает, что 25% доходов от замороженных активов России надо оставлять в стране. Ведь сейчас, по словам государства, "ничего не поступает в бельгийскую казну". Остальные деньги пойдут на:

прием украинских беженцев,

гуманитарную и медицинскую помощь,

помощь на восстановление.

"Это не новый налог, который был "взыскан", как я читал, а действующие налоговые правила. Бельгия решила отложить фискальные доходы и выделить их Украине. Здесь нет абсолютно никакого двойного подсчета. И, конечно, он останется, поскольку это общий корпоративный налог, а не то, что "придумали" для Украины", – заявил источник.

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