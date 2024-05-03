По инициативе, то говорится о том, что Чехия нашла боеприпасы, которые можно купить для ВСУ. Источник 24 Канала сообщил, о какой сумме говорится и что известно о позиции Бельгии.
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Что говорят в ЕС о сумме, которую выделили на чешскую инициативу
На данный момент для чешской инициативы по боеприпасам уже выделено 200 миллионов евро. О других мерах поддержки будет объявлено в ближайшее время после согласования в правительстве,
– заявил источник 24 Канала.
Кроме того, издание Politico писало, что 200 миллионов евро – это 49% доходов, накопленных от замороженных активов России.
Также Бельгия считает, что 25% доходов от замороженных активов России надо оставлять в стране. Ведь сейчас, по словам государства, "ничего не поступает в бельгийскую казну". Остальные деньги пойдут на:
- прием украинских беженцев,
- гуманитарную и медицинскую помощь,
- помощь на восстановление.
"Это не новый налог, который был "взыскан", как я читал, а действующие налоговые правила. Бельгия решила отложить фискальные доходы и выделить их Украине. Здесь нет абсолютно никакого двойного подсчета. И, конечно, он останется, поскольку это общий корпоративный налог, а не то, что "придумали" для Украины", – заявил источник.
Последние новости о конфискации российских активов
- Украина просит союзников передать замороженные российские активы. Сейчас есть согласие предоставить нашему государству доходы от них. Речь идет о тех деньгах, которые накопили после 15 февраля 2022 года.
- В марте 2024 года украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что есть "полная готовность" использовать прибыль от замороженных активов России в пользу Украины. По его словам, Украина ведет диалог по использованию этих денег. По его словам, известно о заморозке активов в эквиваленте 300 миллиардов долларов.
- Страны "Большой семерки" в мае заявили, что не рассматривают полную конфискацию российских активов в пользу Киева, однако ищут альтернативные способы получения средств из замороженных активов.