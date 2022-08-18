ЕС не пришел к консенсусу об ограничении выдачи туристических виз россиянам, – СМИ

В ЕС еще не пришли к согласию касательно ограничений по выдаче туристических виз для россиян. Ряд стран поддерживает запреты на визы для граждан страны-агрессора, однако есть и те, кто против.

Финляндия на этой неделе объявила, что вдвое сокращает количество заявлений на визы россиянам. С 1 сентября за ними каждый день смогут обращаться до 500 человек. При этом максимум 20% этих мест будет выделено на туристические визы, то есть не более 100 туристических виз в день.

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Какие страны поддерживают запрет виз

Напомним, что Эстония запретила въезд даже россиянам, у которых уже были визы.

Поддержали запрет, Польша, Чехия и Латвия тоже. Они приняли меры, чтобы ограничить россиянам въезд в ЕС.

Бывший министр обороны Литвы и нынешний член Европарламента Раса Юкнявичене говорит, что запрет выдачи виз россиянам – это вопрос безопасности.

Германия выступает против

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, кроме санкций против россии, важно также стать на сторону тех, кто бежит оттуда и не согласен с путинским режимом.

Высокопоставленный немецкий дипломат, на которого ссылается СМИ, считает, что Шольц этими словами лишь пытается сбалансировать свою собственную партию, которая расколота между желающими диалога с россией и теми, кто против.

В ЕС говорят об отношениях с россией после войны

По информации издания, после войны европейские экономики якобы захотят восстановить связи с москвой. Намерились убеждать "рядовых россиян" в преимуществах европейских ценностей.

Звучат заявления, что послевоенные планы европейской безопасности должны будут включать россию, поэтому надеются, что москва будет "активно работать" со своими европейскими соседями.

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