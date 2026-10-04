Пресс-секретарь Европейской комиссии Кристиан Виганд в комментарии журналистам подчеркнул, что очередные угрозы со стороны России свидетельствуют о том, что Кремль проигрывает войну и теряет самообладание.

Что говорят в ЕС об угрозах со стороны России?

Представитель Еврокомиссии отметил, что главная цель российских заявлений заключается в запугивании европейских стран, чтобы заставить их сократить помощь Украине.

Однако добиться этого россиянам не удастся, ведь позиция Евросоюза по защите Украины остается непоколебимой.

Миллиарды евро на оборону и новые санкции

В Еврокомиссии подчеркнули продолжение активного финансирования оборонных нужд Украины и реализацию самого масштабного в истории пакета санкций. В частности, на этой неделе были введены новые ограничения в связи с депортацией украинских детей.

Кроме того, в Евросоюзе уже утвердили планы оборонных закупок на сумму 28,3 миллиарда евро. Также отдельно выделяется 6,6 миллиарда евро непосредственно на военную помощь Украине.

"Как отметила Верховный представитель Каллас, Россия готова идти на большие риски, но мы также усиливаем наши действия, чтобы повысить цену агрессии для России", – подчеркнул Кристиан Виганд.

Посольства остаются в столице

Ранее Москва официально обратилась к иностранным дипломатам в Киеве с призывом покинуть Украину, предупредив о подготовке новых массированных атак на объекты в столице и других городах.

В СМИ появились слухи о возможной разработке западными посольствами сценариев переноса миссий во Львов или Польшу.

Впрочем, Министерство иностранных дел Украины опровергло планы эвакуации иностранных представительств, а Евросоюз официально подтвердил неизменность статуса своего дипломатического представительства в Киеве.

Напомним, ранее мы писали о том, что Страны ЕС разблокировали помощь для Украины.