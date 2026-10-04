Речник Європейської Комісії Крістіан Віганд у коментарі журналістам підкреслив, що чергові залякування з боку Росії є свідченням того, що Кремль програє війну та втрачає самовладання.

Що кажуть у ЄС про залякування з боку Росії?

Представник Єврокомісії зазначив, що головна мета російських заяв полягає в залякуванні європейських країн, аби змусити їх скоротити допомогу Україні.

Проте досягти цього росіянам не вдасться, адже позиція Євросоюзу щодо захисту України залишається непохитною.

Мільярди євро на оборону та нові санкції

У Єврокомісії наголосили на продовженні активного фінансування оборонних потреб України та реалізації наймасштабнішого в історії пакету санкцій. Зокрема, цього тижня були запроваджені нові обмеження за депортацію українських дітей.

Окрім цього, у Євросоюзі вже затвердили плани оборонних закупівель на суму 28,3 мільярда євро. Також окремо виділяється 6,6 мільярда євро безпосередньо на військову допомогу Україні.

"Як зазначила Високий представник Каллас, Росія готова йти на більші ризики, але ми також посилюємо наші дії, щоб збільшити ціну агресії для Росії", – наголосив Крістіан Віганд.

Посольства залишаються в столиці

Раніше Москва офіційно звернулася до іноземних дипломатів у Києві із закликом залишити Україну, попередивши про підготовку нових масованих атак на об'єкти у столиці та інших містах.

У медіа з'явилися чутки про можливе розроблення західними посольствами сценаріїв перенесення місій до Львова чи Польщі.

Втім, Міністерство закордонних справ України заперечило плани евакуації іноземних представництв, а Євросоюз офіційно підтвердив непохитність статусу свого дипломатичного представництва в Києві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що країни ЄС розблокували допомогу для України.