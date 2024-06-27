В письме главе ЕС лидеры этих стран заявили, что проект призван защитить блок из 27 стран с населением 450 миллионов человек.

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Страны, которые граничат с Россией и Беларусью, требуют усиленной защиты

Польша, Литва, Латвия и Эстония заявили, что нужна финансовая поддержка всех членов блока для защиты от угроз со стороны Москвы.

Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью позволит решить острую и насущную необходимость защитить ЕС от военных и гибридных угроз,

– говорится в письме четырех лидеров.

Гибридные угрозы являются сочетанием военных и невоенных, а также скрытых и открытых средств, включая дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и вытеснение мигрантов через границы.

Масштаб и стоимость этого общего проекта требуют целенаправленных действий ЕС для его политической и финансовой поддержки,

– говорится в письме.

Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой линии обороны на земле вдоль 700-километровой границы ЕС с Россией и Беларусью примерно в 2,5 миллиарда евро.

"Необходимо принять чрезвычайные меры, поскольку внешняя граница ЕС должна быть защищена военными и гражданскими средствами", – добавили инициаторы проекта.

Известно. что письмо будет обсуждаться на саммите в Брюсселе, который начнется уже сегодня, 27 июня.