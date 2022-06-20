Официальный представитель Еврокомиссии по юстиции Кристиан Виганд назвал сумму замороженных активов российских олигархов. Речь идет о более чем десятке миллиардов евро.

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Российские олигархи теряют доступ к роскошной жизни

В результате санкций, наложенных на Россию и приближенных к Путину олигархов, сильно ударила по состоянию последнего. Они упустили возможность использовать свои роскошные яхты, вертолеты, предметы искусства, недвижимость, а также другие активы.

Сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 миллиарда евро в апреле до 12,5 миллиарда евро,

– подчеркнул Виганд.

Он пояснил, что практически вдвое возросшая сумма не просто так. Причиной тому стало активное выявление и блокирование объектов россиян на протяжении последних недель. Интересно, что на эту сумму существенно повлияли активы граждан страны-агрессорки в Германии.

Россия продолжает воровать из-за санкций

В России не оставляют попыток обойти санкции, наложенные на нее из-за военной агрессии. Так, на днях стало известно о том, что рынок страны-агрессорки покинула компания Coca-Cola Company . Поэтому очень скоро с прилавков магазинов исчезнет ее продукция.

Но россияне не растерялись. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов подкинул очередную идеальную идею. Во время Петербургского международного форума он заявил, что можно воспользоваться параллельным импортом . Мол, напитки следует просто ковать с помощью, например, платформы Alibaba.

Впрочем, так просто с технологическим оборудованием не получится. С помощью того же параллельного импорта ввезти в страну-агрессорку запчасти для авиатехники невозможно. Чего не скажешь об автомобилях.

В этом случае, уверены в России, можно воспользоваться огромными складами с автомобильными запчастями. На них можно покупать то, что не входит в единые базы с ограничениями. Речь идет о коробках передач, масляных фильтрах и прочем. Также Титов предлагает покупать автозапчасти на Ближнем Востоке. Там, по его словам, расположены хабы многих автомобильных компаний.

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