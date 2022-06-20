Офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд назвав суму заморожених активів російських олігархів. Мовиться про понад десяток мільярдів євро.

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Російські олігархи втрачають доступ до розкішного життя

Внаслідок санкцій, накладених на Росію й наближених до Путіна олігархів, добряче вдарила по статках останніх. Вони втратили можливість використовувати свої розкішні яхти, вертольоти, предмети мистецтва, нерухомість, а також інші активи.

Сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлась з 6,7 мільярда євро у квітні до понад 12,5 мільярда євро,

– підкреслив Віганд.

Він пояснив, що практично удвічі зросла сума не просто так. Причиною цього стало активне виявлення та блокування об'єктів росіян упродовж останніх тижнів. Цікаво, що суттєво на цю суму вплинули активи громадян країни-агресорки у Німеччині.

Росія продовжує красти через санкції

У Росії не полишають спроб обійти санкції, накладені на неї через військову агресію. Так, на днях стало відомо про те, що ринок країни-агресорки покинула компанія Coca-Cola Company. Тож дуже скоро з прилавків магазинів зникне її продукція.

Але росіяни не розгубились. Уповноважений із захисту прав підприємців у Росії Борис Титов підкинув чергову ідеальну ідею. Під час Петербурзького міжнародного форуму він заявив, що можна скористатись паралельним імпортом. Мовляв, напої слід просто кувати за допомогою, наприклад, платформи Alibaba.

Утім, так просто з технологічним обладнанням не вийде. За допомогою того ж паралельного імпорту завезти до країни-агресорки запчастини для авіатехніки неможливо. Чого не скажеш про автомобілі.

У цьому випадку, переконані в Росії, можна скористатись величезними складами з автомобільними запчастинами. На них можна купувати те, що не входить до єдиних баз з обмеженнями. Мовиться про коробки передач, масляні фільтри й інше. Також Титов пропонує купувати автозапчастини на Близькому Сході. Там, з його слів, розташовані хаби багатьох автомобільних компаній.

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