В феврале может быть обострение: Данилов назвал предпосылки

Россия готовится в феврале обострить ситуацию на фронте. Не это указывают на некоторые факторы. В частности, велика вероятность общей мобилизации на территории государства-агрессорки.

России это и так не поможет, но для Украины будет вызовом. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона. 24 канал.

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Февраль будет решающим для россиян

По словам Данилова, оккупанты готовятся к обострению. Февраль будет решающим для них, поскольку захватчикам важные даты.

Данилов рассказал, что соратник Медведчука Козак активизировался. Он проводит встречи с деятелями из Европы, чтобы принудить Украину к подписанию определенных "мирных", как они считают, соглашений. Данилов объяснил, что это как "Минск-3". Конечно, Украина на это не пойдет.

Факторы, свидетельствующие об угрозе

Секретарь СНБО отметил, что есть много маркеров, которые дают повод считать, что в феврале они могут иметь еще одну попытку для того, чтобы решить этот вопрос.

Во второй половине февраля Мюнхенская конференция безопасности будет проходить, 23-24 февраля события в Нью-Йорке… Многие маркеры, указывающие, что в феврале может быть определенное обострение», – сказал Данилов.

Однако Украина готовится к любому развитию событий. В частности, несколько раз в неделю проходит заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Новое контрнаступление ВСУ

Чиновник подчеркнул, что ВСУ осуществляют наступление каждый день. Он объяснил, что наступления бывают разные. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил о большом наступлении весной, однако деталей пока не раскрывают. Данилов отметил, что враг этого не будет ждать.

Кроме того, секретарь СНБО убежден, что мощное оружие будет у Украины. Речь идет не только о Patriot, но и о мощных танках и самолетах.