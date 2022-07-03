В Финляндии предложили разместить базу НАТО на границе с Россией

В Финляндии предлагается разместить базу НАТО возле границы с Россией – на территории Южной Карелии. Обсуждают инициативу уже давно.

Это обеспечит безопасность региона, заявил Киммо Ярву – мэр города Лаппеенранта, в котором и предлагают разместить базу.

Кстати Протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО подпишут 5 июля

Размещение базы – выгодно для Финляндии

По словам Ярва, тогда чувство уверенности появится у местных жителей и предпринимателей. В частности, привлечет инвестиции в город.

Я думал, например, об аэропорте. Это, конечно, доступно. А каково размещение сухопутных сил обороны – будут ли здесь какие-либо изменения, я не могу сказать,

– рассказал Ярву.

Кстати, обсуждение размещения базы на территории города началось еще когда только заговорили о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.

Введение Финляндии в НАТО: что известно

До полномасштабного нападения России на Украину, Швеция и Финляндия были внеблоковыми государствами и сохраняли нейтральный статус. Однако после вторжения обе страны решили присоединиться к Альянсу.

Вступление в НАТО блокировала Турция. Все из-за поддержки скандинавскими государствами курдских организаций, которые Анкара считает террористическими. Однако в ходе саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали компромиссное соглашение.

Впоследствии Швецию и Финляндию официально пригласили стать членами НАТО. Протокол о вступлении будет подписан уже 5 июля.

Детальнее – Турция поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО: видео