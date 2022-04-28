Общая стоимость конфискованного имущества олигарха из близкого окружения составляет 525 тысяч евро.

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В Финляндии конфисковали имущество друга Путина

Финские власти изъяли два спорткара Ferrari, которые оценивают в 300 тысяч евро, а также две моторные лодки стоимостью 225 тысяч евро. Элитные машины были оформлены на сына Бориса Ротенберга – Романа.

Евросоюз ввел санкции против Ротенберга-старшего в апреле. До этого российский олигарх попал в американский санкционный список. Добавляют, что семья Ротенберга в 1990-х жила в Хельсинки.

У отца и сына гражданство Финляндии. В то же время Борис Ротенберг и его брат Аркадий входят в круг близких друзей президента России Владимира Путина.

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