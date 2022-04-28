Загальна вартість конфіскованого майна олігарха з близького оточення 525 тисяч євро.

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У Фінляндії конфіскували майно друга Путіна

Фінська влада вилучила два спорткари Ferrari, які оцінюють у 300 тисяч євро, а також два моторні човни вартістю 225 тисяч євро. Елітні автівки були оформлені на сина Бориса Ротенберга – Романа.

Євросоюз ввів санкцій проти Ротенберга-старшого у квітні. До цього російський олігарх потрапив до американського санкційного списку. Додають, що сім'я Ротенберга у 1990-х жила у Гельсінкі.

Батько та син мають громадянство Фінляндії. Водночас Борис Ротенберг та його брат Аркадій входять до кола близьких друзів президента Росії Володимира Путіна.

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