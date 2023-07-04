Именно для этого финские строители работают над проектом, который улучшит сообщение от Атлантического побережья НАТО в Норвегии к ее новым границам с Россией. Речь идет о финском городе Кемиярви, который за час езды до границы с Россией.

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Что известно о действиях Финляндии

Один из примеров модернизации финской инфраструктуры – усовершенствование финской железной дороги вокруг Торнио на границе со Швецией.

Работы должны завершить в 2024 году и они облегчат Альянсу переброску подкреплений и техники из-за Атлантики в Кемиярви, в часе езды от России и в семи часах езды от российского ядерного бастиона и военных баз под Мурманском,

– говорится в сообщении.

У Финского института международных отношений есть данные, что там россияне базируют свой Северный военно-морской флот:

27 подлодок;

более 40 боевых кораблей;

ориентировочно 80 истребителей;

запасы ядерных боеголовок и ракет.

"Все дело в том, чтобы сдерживать такие возможности с севера", – объяснил генерал-майор США в отставке Гордон Б. Дэвис-младший.

Финляндия вошла в НАТО: коротко