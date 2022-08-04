В финском городе Лаппеенранта, который обожают россияне, каждый день будет звучать гимн Украины
Источник:Госпогранслужба
россияне любят ездить за покупками в финский город Лаппеенранта. Теперь каждый день здесь будет звучать гимн Украины.
Так, в Финляндии, которая планирует построить ограждение на границе с россией, решили выразить солидарность с украинским народом. Гимн Украины будет звучать в Лаппеенранте каждый день в 19:30.
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В Лаппеенранте поднимают украинский национальный флаг
Этот финский город расположен всего в 20 километрах от границы ленинградской области. Сюда граждане государства-агрессора часто ездят на шоппинг.
Местные жители хотят оказать поддержку украинцам
Мэр Лаппеенранты Киммо Ярвы подчеркнул, что местные жители очень хотят продемонстрировать свою поддержку и Украине и всем украинцам. Так что, кроме гимна, финны решили поднимать украинский флаг на флагштоке перед мэрией и в порту.
Смотрите на карте, где находится Лаппеенранта:
Позиция Финляндии по войне в Украине: коротко
- Еще в июне Финляндия пообещала оказать оборонную помощь Украине. О пакете военной помощи сообщил Сауле Ниинисте.
- Однако никаких деталей о предоставленной помощи не обнародовали.
- Также Финляндия решила помочь в восстановлении разрушенных украинских городов.
- В Хельсинки также намерены увеличить количество пограничников на границе с государством-агрессором. Финны хотят потратиться на более эффективное ограждение.
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