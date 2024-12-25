Между Эстонией и Финляндией поврежден подводный электрокабель: причастны ли россияне

Два подводных кабеля Estlink соединяют Эстонию и Финляндию через Финский залив. Днем на Рождество один из них, Estlink 2, был поврежден. 24 Канал собрал детали.

Власти не обнародовали названия судов, которые проходили в момент повреждения над кабелем. Но журналисты назвали их. Они могут быть связаны с Россией.

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Что говорят власти Эстонии и Финляндии

Эстонские и финские системные операторы, Elering и Fingrid, оперативно работают над тем, чтобы выявить причину отключения. В четверг эстонское правительство соберется на заседание, чтобы обсудить инцидент.

Эстонские энергетики задействуют резервные мощности. Они не могут утверждать, что это было чье-то вмешательство. О каких-либо подозрительных движениях в районе кабеля или подстанции не известно. Также не ясно точное место повреждения.

"После аварии в работе осталась только линия Estilink 1 мощностью 350 мегаватт. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляанеметс сообщил ERR, что пока все стороны имеют мало информации", – проинформировали журналисты.

Ляанеметс добавил: если выяснится, что вмешательство все же было, то три недавних обрыва кабеля за короткий промежуток времени – точно не совпадение. Он имел в виду повреждение в ноябре двух кабелей связи, которые пролегают по дну Балтийского моря.

К слову, на январь запланирована встреча министров внутренних дел европейских стран по безопасности. Они обсудят недавние атаки на подводную инфраструктуру.

На инцидент откликнулся премьер-министр Финляндии.

Линия электропередач Estlink 2 между Финляндией и Эстонией вышла из строя сегодня днем. Власти все еще не спят в Рождество и расследуют инцидент. Потеря связи не повлияет на поставки электроэнергии финнам,

– написал он.

В момент повреждения над кабелем проходили два судна

Речь о грузовом судне Xin Xin Tian 2 под флагом Гонконга. Оно вышло из Санкт-Петербурга во вторник и направляется в порт Порт-Саид в Египте. И оказалось над подводным кабелем Estlink 2 именно в то время, когда операторы зафиксировали неисправность. Об этом свидетельствуют данные MarineTraffic.

Шведское издание Aftonbladet сообщило, что Xin Xin Tian 2 связан с судном Newnew Polar Bear, которое повредило газопровод Balticconnector в октябре 2023 года. Скорее всего, Xin Xin Tian 2 принадлежит логистической компании Hainan Yangpu, которая входит в группу "Торгмол", имеющую тесные связи с Россией.

Позже представитель Fingrid сообщил, что во время повреждения возле кабеля находилось по меньшей мере два судна. В четверг подводный кабель протестируют, а до того должны проверить подстанции.

В январе Estlink 2 не работал из-за неисправности, ремонт продолжался до начала сентября.

По данным Aftonbladet, второе судно, которое видели на Рождество у кабеля Estlink 2, – это Eagle S под флагом Островов Кука.

Российские СМИ написали, что по всей Норвегии якобы остановились поезда из-за неисправности в системе связи между поездами и диспетчерским пунктом.