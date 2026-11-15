8 кандидатов на пост башкана: в Гагаузии начались выборы руководства

15 ноября в автономном молдавском регионе Гагаузия началось голосование на выборах главы автономии и депутатов Народного собрания. За пост башкана соревнуются восемь кандидатов, а на 35 мандатов претендуют 132 человека.

Как сообщает издание Newsmaker, в 07:00 на территории автономии открылись 67 избирательных участков. Они будут принимать граждан до 21:00 по местному времени.

Борьба за пост главы региона

На пост башкана претендуют трое представителей политических сил и пятеро самовыдвиженцев. В частности, от "Партии социалистов" Республики Молдова баллотируется Федор Гагауз, от "Гагаузской народной партии" – Иван Кильчик, а партию "Новый исторический выбор" – NOI представляет Петр Влах.

В качестве независимых кандидатов в избирательной гонке зарегистрировались Александр Стояногло, Корнел Дудник, Иванна Кексал, Сергей Анастасов и Олег Гаризан. Для победы уже в первом туре фавориту необходимо заручиться поддержкой более 50% избирателей.

Избрание нового состава парламента автономии

Параллельно жители региона определяют судьбу 35 депутатских мандатов в Народном собрании в одномандатных округах. Среди 132 претендентов 42 кандидата выдвинуты партийными организациями, а 90 идут на выборы самостоятельно.

Срок полномочий нового главы Гагаузии и регионального парламента составит четыре года. Центральная избирательная комиссия напечатала 258 780 бюллетеней, большинство из которых изготовлено на русском языке.

Бланки различаются по цвету: для голосования за башкана подготовлен светлый индиго-фиолетовый оттенок, а для выборов в парламент – серо-зеленый. Избиратели имеют право проголосовать по удостоверениям личности или паспортам граждан Молдовы, в том числе по тем, срок действия которых уже истек.

Приговор для прежней главы Гагаузии

Напомним, ранее мы писали, что бывшую главу автономии от партии "Шор" Евгению Гуцул признали виновной по делу о незаконном финансировании политической силы и назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Впоследствии пророссийский экс-президент Молдовы, лидер "Партии социалистов" Игорь Додон, обратился к главе государства Мае Санду с официальной просьбой о помиловании Гуцул.