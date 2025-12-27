В Генштабе отреагировали на заявления России о захвате Гуляйполя и Мирнограда
- Генштаб ВСУ официально опроверг заявления России о захвате Гуляйполя и Мирнограда.
- Украинские военные сообщили, что оборонительные операции в этих городах продолжаются.
Россияне 27 декабря распространили заявления, мол, захватили Гуляйполе на Запорожье и Мирноград в Донецкой области. Путин якобы приехал на фронт в форме и заслушал доклад о "победах" оккупационной армии. Генштаб официально отреагировал на эти слухи.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Что говорят в Генштабе о "захвате" Гуляйполя и Мирнограда Россией?
В Генштабе ВСУ заявили однозначно: россияне лгут.
Высшее политическое руководство государства-агрессора снова прибегает к распространению фейковых заявлений о существенных "успехах" армии РФ на поле боя. В действительности же сообщения из Кремля о захвате городов Гуляйполе и Мирноград не подтверждаются фактами,
– написали в Генштабе ВСУ.
В то же время ведомство рассказало о реальной ситуации на фронте.
В Гуляйполе Запорожской области сложная ситуация, однако оборонительная операция там продолжается. Украинские воины продолжают активно уничтожать пехотные группы захватчиков в городе.
Показываем Гуляйполе на карте Deep State
В Мирнограде тяжелая оперативная обстановка, и оккупантам, по-прежнему, не удается захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию. Поэтому они задействуют оружие дезинформации, отметили в ГШ.
Показываем Мирноград на карте Deep State
Еще там прокомментировали ситуацию в Константиновке.
Выдумками является и контроль над половиной города Константиновка в Донецкой области. Силы обороны Украины держат оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к населенному пункту. Так, 26 декабря оккупанты предприняли попытку штурма и выдвинулись колонной в направлении Константиновки. В результате успешных действий украинских защитников было уничтожено два танка противника с оборудованием для разминирования, а вражескую пехоту ликвидировали наши БПЛА,
– информировали в Генштабе.
Украинские военные отметили: россияне несколько раз рапортовали о захвате Купянска и "15 окруженных батальонов". Но на самом деле враг только отступает из этого города – Силы обороны Украины умелыми действиями освободили ряд населенных пунктов к северу от Купянска, зачистили большую часть самого города и блокировали остатки российской группировки.
Похожая ситуация и в Покровске. Его россияне "захватывают" еще с конца сентября прошлого года. И "оборона города продолжается уже 17 месяцев, а противник все это время несет там существенные потери".
Очевидно, что ложь россиян в первую очередь ориентирована на иностранных партнеров и существенно активизировалась именно во время мирных переговоров. Впрочем, российская дезинформация не повлияет на украинскую позицию и дальнейшую дипломатическую работу. Настоящим же результатом таких фейковых заявлений кремлевского диктатора есть только ощутимые потери его оккупационной армии, которые ежедневно составляют не менее тысячи убитых и раненых российских солдат,
– подчеркнули в Генштабе.
Наконец там призвали пользоваться только проверенными источниками информации и не поддаваться на провокации российских пропагандистов.
В ЦПД тоже опровергли вбросы россиян
Схожее мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он написал, что ложь россиян ориентирована исключительно на западное инфопространство.
"На самом деле бои за Гуляйполе и Мирноград до сих пор продолжаются, никакого контроля у россиян там нет, они не закрепились и уничтожение их штурмовых групп продолжается в тяжелых боях", – акцентировал военный.