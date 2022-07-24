С таким призывом обратились в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Кстати ВСУ отразили штурм врага возле Верхнекаменки, Верхнекаменского и Белогоровки

Какая ситуация на Юге

На Южнобужском направлении россияне стараются не допустить продвижения наших войск. Они обстреливали районы возле населенных пунктов Осокоровки, Трудолюбовки, Первомайского, Явкиного, Новогригорьевки, Кавказа, Новониколаевки, Котлярово, Поляны, Таврийского и Николаева.

Однако в ВСУ сразу добавили, что украинские защитники тоже в долгу не остаются.

Кроме того, захватчики хотели продвинуться в направлениях Сухой Ставок – Андреевка и Брускинское – Белогорка. Наши воины не дали врагу никаких шансов на успех. Противник понес потери и хаотично отступил.

Как действовать во время тревоги

Напомним, как только прозвучали звуки сирен, следует немедленно спуститься в укрытие. Там нужно находиться до отбоя, о котором скажут на официальных ресурсах.

Если рядом нет укрытия, следует соблюдать правила двух стен.

В любом случае нельзя публиковать в сети фото и видео взрывов или "прилетов". Это только поможет врагу скорректировать огонь.

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