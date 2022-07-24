Із таким закликом звернулись у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

До речі ЗСУ відбили штурм ворога біля Верхньокам'янки, Верхньокам'янського та Білогорівки

Яка ситуація на Півдні

На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються не допустити просування наших військ. Вони обстрілювали райони біля населених пунктів Осокорівки, Трудолюбівки, Первомайського, Явкиного, Новогригорівки, Кавказа, Новомиколаївки, Котляревого, Поляни, Таврійського та Миколаєва.

Однак в ЗСУ одразу додали, що українські захисники теж в боргу не залишаються.

Крім того, загарбники хотіли просунутися у напрямках Сухий Ставок – Андріївка та Брускінське – Білогірка. Наші воїни не дали ворогу жодних шансів на успіх. Противник зазнав втрат та хаотично відступив.

Як діяти під час тривоги

Нагадаємо, як тільки пролунали звуки сирен, слід негайно спуститись в укриття. Там треба перебувати до відбою, про який скажуть на офіційних ресурсах.

Якщо поруч немає укриття, то слід дотримуватись правила двох стін.

У жодному разі не можна публікувати в мережі фото й відео вибухів чи "прильотів". Це тільки допоможе ворогу скорегувати вогонь.

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