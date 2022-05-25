В Генштабе рассказали о ситуации на Востоке: где россияне активно готовят наступать

Российские войска сосредоточили усилия на Бахмутском направлении в Донбассе, а также пытаются улучшить позиции на Лиманском направлении.

В оперативной сводке Генштаба также сообщили, что кафиры готовятся к активным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Внимание 29 450 уничтоженных кафиров и ракетные атаки по Запорожью и Кривому Рогу: основное за 91 день войны

На Северодонецком и Бахмутском направлениях вражеская армия пыталась совершать наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Почечное. Однако успех россияне не имели и отошли на ранее занятые позиции.