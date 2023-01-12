Об актуальной информации на фронте сообщили в Генштабе ВСУ. Детальнее – читайте дальше.

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Враг продолжает обстреливать мирное население

По информации Генштаба, в течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов по Константиновке, Краматорску и Запорожье. Кроме того, захватчики совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы, продолжает наступать на Бахмутском направлении. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Прасковьевка, Бахмут и Клещиевка.

Какая ситуация на других направлениях

На Северском и Слобожанском направлениях под вражеские обстрелы попали районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Бачевск на Сумщине, а также Стрелка, Зеленое, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты обстреляли районы Синковки, Орлянки, Кисловки, Берестового, Ивановки и Богуславки в Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое влияние российских танков и артиллерии попали Грековка, Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг обстреливал Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огневое влияние оккупантов попали Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском направлении захватчики обстреливали районы населенных пунктов Времевка и Свободное Поле Донецкой области и Гуляйполе, Красное, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов и Каменское на Запорожье.

В Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, минометные обстрелы подверглись пригороду и самому городу Херсону.

"Национализация" и "мобилизация" от оккупантов

Российские захватчики продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области. В одном из населенных пунктов Каховского района, оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей, с последующей так называемой "национализацией".

Для восполнения потерь в живой силе, противник не прекращает мобилизацию мужского населения, в том числе, и на временно оккупированной территории Луганской области. Так, в городе Алчевске отмечено начало очередной волны мобилизации с 9 января 2023 года.

ВСУ уничтожают оккупантов и вражескую технику

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

В течение суток украинские артиллеристы и ракетчики поразили: