Пока неизвестно, что вызвало возгорание в парке. Огонь до сих пор укротят спасатели.
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В немецком парке развлечений произошло масштабное возгорание
Очевидцы сообщают, что в крупнейшем тематическом парке Германии Europa-Park вспыхнул "большой пожар" после 2-3 громких взрывов. На видео, распространившихся в сети, отчетливо видно, как изнутри парка развлечений вырывается "огромный гриб" черного дыма.
В Германии вспыхнул пожар в парке развлечений / Видео с твитер-аккаунта @CerfiaFR
Шокированные посетители стояли в парке, наблюдая за пламенем издалека. Облако дыма распространилось над частью парка в австрийском стиле, а больше всего пострадал аттракцион "Алмазная пещера".
В результате пожара в парке развлечений эвакуировали 25 тысяч человек / Видео с твитер-аккаунта @DASTOBITOAST
Впоследствии немецкие правоохранители рассказали изданию Bild, что пожар вспыхнул около 16:40 по местному времени. В полиции заверили, что огонь тушат несколько команд пожарных и ликвидация огня находится под контролем.
Огонь пытались обуздать несколько команд спасателей / Видео с твитер-аккаунта @FredericDHaene
Кроме этого, сейчас известно, что 3 пожарных доставили в больницу с незначительными травмами. О пострадавших среди гражданских правоохранители не сообщали.
Далее представители Europa-Park в своем твиттере заявили тесно сотрудничают с ответственными органами власти и экстренными службами. Там также подчеркнули, что парк уже возобновит свою работу 20 июня.
Недавно в Германии произошел пожар в приюте для беженцев
- В федеральной земле Тюрингия в Германии 4 июня вспыхнула пожар в приюте для беженцев из Украины. По предварительной информации, там мог погибнуть ребенок.
- Посол Украины в Германии Алексей Макеев подчеркнул, что консулы находятся на постоянной связи с людьми. Всем украинцам из приюта окажут необходимую помощь.
- Впоследствии в СМИ сообщили, что в результате пожара пострадали 10 человек. У одного из пострадавших диагностировали перелом ноги.