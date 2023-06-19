Наразі достеменно невідомо, що саме викликало займання у парку. Вогонь і досі приборкують рятувальники.
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У німецькому парку розваг сталося масштабне займання
Очевидці повідомляють, що у найбільшому тематичному парку Німеччини Europa-Park спалахнула "велика пожежа" після 2-3 гучних вибухів. На відео, які поширили в мережі, чітко видно, як зсередини парку розваг виривається "величезний гриб" чорного диму.
У Німеччині спалахнула пожежа в парку розваг / Відео з твітер-аккаунта @CerfiaFR
Шоковані відвідувачі стояли у парку, спостерігаючи за полум’ям здалеку. Хмара диму поширилася над частиною парку в австрійському стилі, а найбільше постраждав атракціон "Алмазна печера".
Внаслідок пожежі у парку розваг евакуювали 25 тисяч людей / Відео з твітер-аккаунта @DASTOBITOAST
Згодом німецькі правоохоронці розповіли виданню Bild, що пожежа спалахнула близько 16:40 за місцевим часом. У поліції запевнили, що вогонь гасять кілька команд пожежників і наразі ліквідація вогню перебуває під контролем.
Вогонь намагалися приборкати кілька команд рятувальників / Відео з твітер-аккаунта @FredericDHaene
Крім цього, зараз відомо, що 3 пожежників доставили до лікарні з незначними травмами. Про постраждалих серед цивільних правоохоронці не повідомляли.
Далі представники Europa-Park у своєму твітері заявили, що тісно співпрацюють з відповідальними органами влади та екстреними службами. Там також підкреслили, що парк вже відновить свою роботу 20 червня.
Нещодавно у Німеччині сталася пожежа у притулку для біженців
- У федеральній землі Тюрингія у Німеччині 4 червня спалахнула пожежа у притулку для біженців з України. За попередньою інформацією, там могла загинути дитина.
- Посол України в Німеччині Олексій Макеев наголосив, що консули перебувають на постійному зв'язку з людьми. Усім українцям з притулку нададуть необхідну допомогу.
- Згодом у ЗМІ повідомили, що внаслідок пожежі постраждали 10 людей. В одного з постраждалих діагностували перелом ноги.