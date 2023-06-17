За попередніми даними, займання сталося тоді, коли куля злітала у повітря. Наразі усім постраждалим надають медичну допомогу.

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У Швейцарії пожежа спалахнула на повітряній кулі

Місцева прокуратура повідомляє, що внаслідок загоряння кулі постраждали 4 жінки й 3 чоловіків у віці від 28 до 62 років. У 3 з людей виявили серйозні опіки шкіри.



У Швейцарії зайнялася повітряна куля / Фото Polizei Schweiz

Рятувальні служби, що прибули на місце падіння, доволі швидко змогли загасити пожежу. До лікарні постраждалим допомогли дістатися медики зі швидкої та небайдужі громадяни, що перебували поруч.



Рятувальники ліквідовують наслідки займання повітряної кулі/ Фото Polizei Schweiz

Правоохоронці наголосили, що причини займання наразі невідома. Про деталі інциденту доповіли Федеральній прокуратурі Швейцарії.

Схожий інцидент з повітряною кулею стався й у Мексиці