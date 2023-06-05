Судно не реагувало на повідомлення диспетчерів. Саме тому літак почали переслідувати американські реактивні винищувачі.
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Що відбулось з літаком в США
Сполучені Штати підняли винищувачі F-16 у надзвуковій погоні за легким літаком із нереагуючим пілотом, який порушив повітряний простір навколо Вашингтона, округ Колумбія, а згодом впав у гори Вірджинії,
– повідомили офіційні особи.
Вони пояснили, що реактивні винищувачі створили звуковий гуркіт над столицею США, переслідуючи літак Cessna Citation. Ці звуки викликали жах у людей у районі Вашингтона.
Джерела видання, знайомі з трагедією, повідомили, що на борту були чотири людини.
За даними сайту Flight Aware, судно Cessna було зареєстроване на Encore Motors з Мельбурна, штат Флорида. Власник компанії Джон Румпел розповів Washington Post, що на борту були його дочка, онук і няня.
Ми нічого не знаємо про катастрофу,
– процитувало Румпела видання.
Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило, що військові намагалися встановити зв'язок з пілотом, який не відповідав, доки Cessna згодом не розбився поблизу Національного лісу Джорджа Вашингтона у Вірджинії.
Видання написало, що, за даними іншого джерела, Cessna летіла на автопілоті.
Видання CNN зазначило, що підняті у небо F-16 не збивали літак, і що для Федеральної авіаційної адміністрації є типовим викликати винищувачі, якщо хтось летить небезпечно.
Інцидент між військовими кораблями США та Китаю
У міжнародних водах Південнокитайського моря, а саме у Тайванській протоці, 3 червня китайський корабель наблизився до лінії приблизно за 150 метрів від удару по есмінцю США.
Журналісти видання Global News розповіли, що:
- вони подорожували на судні HMCS Montreal, фрегаті Канади, який бере участь у спільній американсько-канадській місії з судноплавства;
- корабель Військово-морських сил народного визволення набрав значну швидкість;
- останній мало не зрізав носову частину есмінця США Chung-Hoon.
Американська сторона зв'язувалась з китайською та попросила триматись якомога далі від корабля. Проте зрештою Chung-Hoon від США змінив курс та знизив швидкість, щоб уникнути аварії. Капітан канадського судна наголосив, що китайці це зробили навмисне. Детальніше про інцидент – читайте за посиланням.