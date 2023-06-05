Це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. Він пояснив, що таке траплялося й у 2017 – 2018 роках.

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"Китай зухвало себе поводить по відношенню до США. Це стосується й Південно-Китайського моря, де він намагається насипати штучні острови і оголошувати навколо них зону безпеки", – додав політолог.

Конфлікт світу з Китаєм

За словами Тараса Загороднього, Китай хоче перетворити ПКМ у своє внутрішнє море для того, щоб контролювати усі торговельні шляхи. Наразі вони йдуть в Азію. Також мовиться і про Тайванську затоку, через яку йдуть авіаносці США з завданням показати підтримку вільного судноплавства у регіоні.

"Це не перше і не останнє, що буде відбуватися. Китай, після переобрання Сі Цзіньпіна, значно активізувався, щоб показати усьому світу єдиність власної моделі розвитку. Я взагалі думаю, що в горизонті 5 – 7 максимум 10 років увесь вільний світ вийде на конфлікт з Китаєм", – припустив політолог.

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Китай готується всебічно

Утім, поки ці всі конфлікти Китай розігрує без використання зброї. Та готуватися він може до радикальних дій.

На мою думку, Китай готується до війни,

– припустив Загородній.

Він пояснив, що наразі країна намагається вирішувати проблему залежності від західних технологій і виробляти все всередині, та енергоносіїв. Саме для цього Китаю необхідна Росія, яка може забезпечити постачання суходолом, а не морем.

"Морем у Китаю слабкі позиції. Флот США та його союзників у цьому морі – Японії, Південної Кореї, думаю Велика Британія до цього приєднається, Австралії – значно сильніші. Країни об'єднаються і Китай може залишитися без нафти та газу, які він імпортує з Перської затоки. Тому ми бачитимемо конфлікти і навіть відкрите застосування зброї", – пояснив політолог.

Крім цього Росія вигідна Китаю і з точки зору ядерної зброї. Тарас Загородній зазначає, що наразі та навіть через 5 років, країна відставатиме у ядерних технологіях. Але в сукупності з російськими потужностями матиме серйозний паритет зі США.

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